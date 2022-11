O Show de horrores: Festa com Xand Avião e Nattanzinho termina com um morto e feridos

Imagem: Montagem Redes Sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um pouco do que aconteceu no que seria o Show de Nattanzinho e Xand Avião em Floriano, cidade do Piauí que fica a pouco mais de 200 km da capital Teresina.



O desespero tomou de conta do público que foi até o Comércio Esporte Club, no centro da cidade, para ver os cantores.

Uma pessoa morreu e mais 9 ficaram feridas durante tiroteio.

De acordo com o Coronel Inaldo Barros, da PM Piauí (PMPI) localizada em Floriano, a polícia foi chamada após o tiroteio e ao chegar ao local já encontrou o corpo da vítima.

“A Polícia se direcionou ao eventual clube onde a Perícia realizou o isolamento do óbito que estava no chão. Foi acionado a Polícia Civil de forma que as duas equipes estiveram colhendo os detalhes. Foi identificado que o indivíduo que veio a óbito já possui passagem pela polícia e que a configuração no primeiro momento foi de uma confusão generalizada e vários de disparos de arma de fogo.”, informou o Coronel da PM.

O SAMU contabilizou até o momento nove feridos que foram levados ao hospital. Além de que o IML removeu o corpo da vítima.

É possível ver nos vídeos o cantor e alguns membros da equipe deitados no chão para se proteger dos tiros.