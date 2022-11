Você pode gratuitamente "digitar" mais rápido no Windows em poucos segundos

Olá amigos do Diário Techs, do Diário Potiguar. Você sabia que existe uma maneira de "digitar" mais rápido no Windows sem precisar comprar qualquer curso ou programa?

É simples. Vejamos:

Primeiramente abra qualquer aplicativo de texto ou documento em branco e ative um atalho. Windows + H.

A barra de gravação de voz aparecerá e você só precisa clicar no microfone.

Clicando nesse microfone e com o aplicativo de texto aberto. É só começar a falar o que quer digitar que rapidamente converterá a sua voz em texto.

É simples e prático. E você ainda pode criar pontuação apenas falando que pontuação quer que o programa digite.

Veja o Vídeo no Nosso Canal:

Se inscreva no Diário Techs, comente se você já sabia disso.