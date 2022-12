Diário Turismo: Brasília reúne opções de passeio e hospedagem para o período de chuva na capital federal

Piscina aquecida do Hotel Windsor Brasilia é uma das opções de lazer para essa época do ano





Outubro, novembro e dezembro são os meses que mais chove em Brasília, mas se engana quem pensa que a cidade não oferece opções de lazer para o período. Entre as dicas de hospedagem, está o quatro estrelas da Rede Windsor Hoteis, o Windsor Brasilia. Situado na Asa Norte, conta com 150 apartamentos, e alguns deles com uma linda vista para a Esplanada dos Ministérios. Para as famílias com criança, a piscina coberta e aquecida é uma das principais atrações.





Segundo o gerente-geral, Leonardo Monteiro, esse pode ser considerado um dos diferenciais do Windsor Brasilia. "Muitas pessoas deixam de se divertir por causa da chuva. Mas, aqui no hotel, o hóspede tem todo um conforto e espaço para lazer. É indicado também para o cliente corporativo, aquele que quer descansar após um dia cansativo de trabalho. Sempre damos essa opção e é bastante elogiada. As crianças adoram! Sem contar todos os serviços e a segurança", diz Leonardo, que aponta outra característica marcante da unidade para a época:





"Em Brasília, em geral, é difícil encontrar um lugar para estacionar, principalmente em dias de chuva, mas o nosso hotel oferece vaga em uma garagem exclusiva e coberta. Os hóspedes podem estacionar sem problemas", completa.





E, para quem quer curtir um dia chuvoso fora do hotel, a capital federal também oferece algumas alternativas próximas:





Planetário de Brasília - Esse é o programa perfeito para a criançada se divertir e aprender mais sobre astronomia. Com capacidade para 80 pessoas por sessão, o local, que a fica cinco minutos do Windsor Brasilia, apresenta projeções da galáxia em um teto hemisférico.





Centro Cultural Banco do Brasil - Inaugurado em outubro de 2000, o CCBB Brasília está instalado no Edifício Tancredo Neves, conjunto arquitetônico projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O espaço possui ambientes diversos, oferecendo várias atividades e manifestações culturais, como apresentações teatrais e musicais, exposições itinerantes, mostras de cinema, congressos e seminários.





Endereço: SHN Quadra 01 - Conj. A – Bl. A - Asa Norte – Brasília





Sobre o Windsor Brasilia





O hotel quatro estrelas superior fica a poucos metros do Congresso, na Asa Norte, e a apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília. Conta com 150 apartamentos, que costumam ser ocupados por grandes times de futebol, como a própria seleção brasileira. Alguns dos quartos, como o Loft e o de luxo com varanda, com uma bela vista para a Esplanada dos Ministérios, são escolhidos pelas noivas para passarem o seu dia ou, até mesmo para a noite de núpcias.





Windsor Brasilia é reconhecido na região como um dos melhores lugares para se tomar café da manhã e está entre os três primeiros colocados nos canais de avaliação de hospedagem Booking.com e Trip Advisor.





A infraestrutura é variada: bar, restaurante, cafeteria e room service 24 horas. Mas o que mais chama a atenção dos hóspedes é o espaço quer reúne piscina aquecida e coberta, sauna a vapor e fitness center, com vista para o jardim.





Os sete salões de reuniões têm capacidade para 285 pessoas, com conforto e comodidade. É utilizada tecnologia de ponta para os mais variados perfis de eventos com infraestrutura de som, iluminação, bufê e mobiliário. Pelo espaço, também recebeu premiações como melhor da região.





Sobre a Rede Windsor Hoteis





Há 35 anos como referência no setor de turismo, a Rede Windsor possui 17 hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros independentes do país, tem 15 unidades no Rio de Janeiro – entre Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro –, além de duas unidades em Brasília.





A rede carioca conta ainda com o Centro de Convenções & Hotéis Windsor, o maior centro integrado de hotéis e eventos da capital fluminense, onde estão o Windsor Barra, Windsor Oceanico e o Windsor Tower, além do Centro de Convenções. O espaço tem 23 mil metros quadrados, 90 salões multiúsos, a maior plenária comporta até 2.500 pessoas, com capacidade de atender a um público flutuante de até sete mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em prestação de serviços de hospedagem, gastronomia e eventos, figura em premiações nacionais e internacionais.





Além disso, a Rede Windsor pretende investir em novas frentes que reforçam a sua solidez no mercado, assim como o cuidado com os hóspedes e com o aspecto social. Com esse posicionamento, a empresa reforça alguns dos seus principais valores, como excelência, sustentabilidade e solidariedade. E com o objetivo de atrair mais hóspedes e por acreditar em novas modalidades de comercialização, buscando sempre uma personalização no atendimento, a área de vendas da Rede Windsor adotou uma flexibilização nas tarifas das dos seus hotéis, disponibilizando valores das diárias com e sem café da manhã incluído.