Diário Dinheiro: Intenção de compra alcança 73% dos brasileiros neste fim de ano, segundo CNDL

Filhos, cônjuges e mães são principais presenteados com ticket médio de R$132; operações do Natal Shopping oferecem opções de presentes para todos os bolsos





Desde as lembrancinhas para confraternizações, passando pelas brincadeiras dos amigos secretos até aquele presentão para alguém especial, a intenção de compra alcança 73% dos brasileiros neste final de ano, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).





De acordo com a pesquisa, os consumidores pretendem comprar, em média, 4,2 presentes para familiares e amigos. Filhos (62%), cônjuges (45%) e mães (41%) são os mais lembrados na hora de presentear, e 59% dos consumidores também pretendem comprar algo para si mesmos no Natal.





O ticket médio será de R$132 neste ano, com 40% dos brasileiros pretendendo gastar até R$100 por presente. Ainda de acordo com pesquisa da CNDL, as vendas de Natal devem movimentar R$ 66,6 bilhões na economia.





No Natal Shopping, o mais tradicional da capital potiguar, a ação promocional "Celebrar do jeito da gente" deve aquecer as vendas. "Este ano, apostamos em um brinde que pode ser um presente por si só: a cada R$400 em compras, o cliente ganha um kit Salton com um espumante de uma das maiores vinícolas do Brasil, bag para gelo e duas taças, para brindar e celebrar este Natal e a chegada do novo ano", conta Felipe Furtado, superintendente do Natal Shopping. A ação é restrita a uma unidade por CPF e acontece enquanto durarem os estoques.





Sugestões de presentes





Junto a isso, os lojistas prepararam uma seleção de produtos para agradar todos os gostos. Para quem presenteia com sabor, a Lugano – marca gaúcha de chocolate artesanal – traz opções temáticas e em embalagens especiais para o Natal. O cliente pode montar caixas personalizadas com itens a partir de R$17,90. São drágeas, trufas recheadas, barras com mensagens natalinas e até opções zero lactose e zero açúcar, com nozes e frutas.





Os que gostam de clássicos podem encontrar na Granado uma fragrância para presentear alguém querido com elegância, delicadeza e muito perfume. Como o kit de sabonetes com embalagens no estilo vintage e brindes que podem ser usados depois. O Kit Duo Sabonetes vem uma bandeja e o Kit Trio Sabonetes é acompanhado por três bolas de Natal estampadas para decorar a árvore.





Uma joia é um presente para toda a vida e na Vivara Life, o cliente pode encontrar acessórios femininos e masculinos em prata. A Shoulder já está pronta para o verão com um kit canga e necessaire para presentear, além de chapéus e t-shirts estampadas.





Na Kipling, o porta cartão, a carteira ou até uma sandália flat podem ser ótimos presentes para o público mais jovem. A Livraria Leitura também tem uma seção de sugestões presenteáveis além dos livros, que são sempre um ótimo presente.





Para os que gostam de um item handmade, fruto da economia circular, a Casa 895 é um espaço com diversas marcas de pequenos empreendedores potiguares.