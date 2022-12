DiarioTech: Vídeo Game Portátil 8gb Mp5 10.000 Jogos Com Camera (Cor:Branco)

OFERTA NA AMAZON CLICANDO AQUI





Este é um incrível Vídeo Game Portátil

Você pode jogar milhares de jogos como Nintendo,Sega,Master System, entre outros

Se divertir muito em qualquer lugar.

O Vídeo Game Portátil possui:

Tela super wide

Controle automático de luminosidade de acordo com a luz do ambiente,

Saída para TV,

Entrada para fone de ouvido,

Bateria recarregável,

Auto falante externo.

Tela HD 4,3''polegadas LCD 480 x 272 pixels

slot de expansão para cartão SD (cartão não incluído)

Multi-idioma: Português e mais 26 idiomas Multi-funções:

Leitor de música,

Vídeo player,

Câmera,

Saída para TV (ISSO MESMO,SERVE DE VÍDEO GAME,

ASSISTA FILMES,Rádio FM, Jogos, e-book Calendário Calculadora

Formato de imagem: Suporta o formato JPG e BMP Formato de música:

Suporta os formatos MP3/WMA/ARM/WAV Suporta ID3:

As canções dos títulos e das letras podem ser mostrados na tela Equalização: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB Vídeo Player: Suporta os formatos AVI, MP4, 3GP e RMVB Sistema de TV: PAL, NTSC Câmera pixels: 1.3 MB 2624 x 1968 pixels Jogo: Suporta nos formatos Nes/Bin/Smd/Gba (Master System, Mega-Drive, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advanced) Rádio FM estéreo: Só funciona quando os fones de ouvido estão conectados Microfone e Alto-falante estéreo de alta qualidade Capacidade Multitarefa: Você pode ler e-books, enquanto escuta músicas jogos divertidos Extensão de Memória Slot: Aceita cartão TF (Micro SD) de até 8GB PortaUSB 2.0 : Suporta inserindo todas as suas canções favoritas e vídeos em questão de minutos Definição de economia de energia, brilho ajustável, tempo de desligamento customizado etc Bateria recarregável Bateria dura de 20 a 40 minutos jogando. DIMENSÕES Comprimento: 17,5 cm Largura: 1.7 cm Altura: 7.4 Peso: 300 gramas ÍTENS INCLUSOS 1 MP5 PORTÁTIL 1 CARREGADOR 1 Fone 1- CABO RCA P/ P2 (CONECTAR NA TV)

