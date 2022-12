EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CHRISTINE EPAUD

Publicado em 20 de dezembro de 2022













EDITAL DE NOTIFICAÇÃO





O Senhor JUAN MANUEL MIGUEZ CARLIN, espanhol, casado em regime de comunhão de parcial de bens, empresário, portador do passaporte nº AE889651 e do CPF sob o nº 701.505.891-41, residente e domiciliado na Rua Calle Mekola, 1 3ª Izda, Eibar – Espanha, com endereço para a correspondencia no Brasil, a saber: Alameda dos Bosques, 750 casa 106 - Parnamirim/RN, NOTIFICA, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, a Sra CHRISTINE EPAUD, naturalizada brasileira, nascida a 08/05/1959 solteira, empresária, portadora do RG n° 1.077.194, ITEP/RN 2ª via, e do CPF n° 403.782.014-04, antriormente residente residente e domiciliada a Avenida Governador Silvio Pedroza, n° 314, Apto, 902, Edifício Porto Salinas Areia Preta, Natal/RN, intimando- a se manifestar sobre o direitoi de preferencia das 150.040 (cento e cinquenta mil e quarenta) quotas da LOAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ nº 13.941.605/0001-29, nos moldes do Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do RN sob o NIRE 24200572091 em sessão de 04/07/2011, que por motivo de foro íntimo irá cedâ-las e transferí-las e conforme artigo 1057 do código civil caso não haja pronunciamento no prazo de 48 (quarenta e oito horas) considerar-se – a renúncia tácita da preferência autorizando a cessão de todas as quotas.





Natal 01 de dezembro de 2022





JUAN MANUEL MIGUEZ CARLIN

Sócio Cedente