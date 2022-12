Empresas de Cartões de crédito estão "tirando" os limites de bons clientes e isso é MUITO RUIM

Imagem:

Há alguns meses o Diário Potiguar vem recebendo algumas denúncias e relatos de clientes que tiveram seus limites de cartões de crédito reduzidos, alguns inclusive, para zero e muitas vezes sem motivos aparente.

Os dados aos quais o Diário teve acesso nos deixaram perplexos porque em dois deles, os clientes pagavam as suas faturas em dia e, pasmem, tiveram limites muito reduzidos.

Um dos casos, um estudante, tinha um limite pequeno, R$ 600,00. Ele vinha pagando o cartão em dias quando, ao tentar realizar uma compra, se deparou com a recusa. Ao verificar o aplicativo ali havia uma mensagem dizendo que ele estava com limite bloqueado. Esse caso aconteceu com o Banco Next. O cliente indagou o banco qual seria o motivo e a central de atendimento informou que sempre verifica a situação e pediu para o cliente aguardar no futuro uma nova avaliação, sem precisar o período ao qual seria feito, ou seja, bloqueou boa parte do limite do cliente e simplesmente não deu muitos detalhes.

Outro caso, dessa vez com o Banco C6, uma cliente tinha um limite de aproximadamente R$ 1000,00 reais. Ela mostra as faturas e comprovamos que vinha utilizando um pouco menos do limite, mas pagava rigorosamente em dias, quando precisou ir ao exterior passou uns 3 meses e o banco diminuiu o limite para, pasmem, R$ 5,00.

Alguns portais especializados também noticiaram como é o caso do Seu crédito digital que publicou um relato similar.

Outro portal, o Migalhas, também noticiou algo parecido aqui sobre a diminuição unilateral de limites.

Esses dois casos mostram que as fintechs precisam, e muito, melhorar a estratégia afinal os clientes devem escolher o que fazer com o crédito ao qual foi dado e a justificativa das empresas é sempre muito vaga.

Acreditamos que se uma empresa dá um limite de 1000,00 reais, por exemplo, ela deve estar preparada para que o cliente utilize desde um valor mínimo até o valor máximo, ou seja, não é lógico a empresa alegar falta de interesse comercial nesses casos, pois deveria estar preparada, pelo menos essa é nossa opinião, para variações mensais de compras.

Os clientes, após se depararem com uma situação tão constrangedora, sentem-se cada vez mais inseguros quanto ao banco em que possuem uma conta e por conseguinte, um cartão de crédito.

Imagino que a única exceção que deveria existir para essa diminuição tão assustadora de limite seria a inadimplência ou constantes atrasos nos pagamentos. Isso sim poderia justificar uma possível diminuição. O que não foi o caso.

No geral ter crédito hoje no Brasil está virando piada igual aquela do Alto da compadecida: "Fico rico, fico Pobre", ou seja, um dia você tem crédito, outro a empresa mostra em atos que não deseja mais que você tenha acesso ao crédito fornecido por ela e o cliente sente-se usado, sem chance de defesa.