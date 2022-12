Incidente com avião onde estava Nivea Stelmann é um dos assuntos mais comentados

Imagem: Reprodução Instagram





O incidente com um avião onde estava a atriz Nivea Stelmann é um dos assuntos mais comentados na internet nas últimas horas.

Ela usou o seu perfil no Instagram para contar que estava viajando com o marido e a filha. Segundo a atriz, o voo já estava na metade do caminho quando começou uma forte turbulência "Parecia que o avião estava caindo mesmo", relata a atriz.

Alguns meios de imprensa minimizaram a situação mostrando que apenas houve algumas pessoas com punho quebrados e saíram ilesos, no entanto a atriz diz que só quem passou sabe o quão difícil foi passar pela situação. Era como se o avião fosse cair de tanto forte eram as turbulências.

"..estou toda machucada, toda roxa", disse Nivea nos Stories de hoje

E ela ainda finalizando dando uma orientação para que os passageiros sempre usassem o cinto de segurança do avião.