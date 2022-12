O ator Pedro Paulo Rangel faleceu nesta quarta-feira (21) , no Rio de Janeiro, após um período de internação no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ao artista estava em tratamento de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar e deu entrada na unidade de saúde no dia 30 de novembro.

A causa da morte ainda não foi confirmada.

Pedro Paulo Rangel foi um ator, diretor, tradutor e letrista brasileiro.