Neymar Jr. se reapresenta recuperado, mas entorse exige cuidados, alerta especialista

A vitória do Brasil sobre a Coréia do Sul, na segunda-feira (5), mostrou ao mundo um Neymar Jr. já recuperado e pronto para defender as cores da seleção, uma imagem bem diferente da dele chorando no banco de reservas da semana anterior. Mas é possível recuperar uma lesão no tornozelo, como a dele, assim tão rápido?





Após uma dividida com o lateral sérvio Milenkovic, o atacante brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo direito, conhecida como entorse, que inclusive o afastou da primeira fase da copa. Apesar da rápida recuperação do craque, o fisioterapeuta do Hapvida NotreDame, Marcelo de Oliveira, afirma que a lesão não é tão simples e exige cuidados para a plena recuperação.





“A entorse consiste em lesão dos ligamentos presentes nas articulações. A articulação vira de forma brusca, excedendo a amplitude de movimento da articulação, podendo causar estiramento, rompimento do ligamento ou até mesmo fratura na região”, explica ele.





Segundo ele, o período de recuperação depende do tipo de lesão, mas pode variar de quatro a seis semanas. “Se acompanhado de fratura, pode demorar um pouquinho mais”, afirma o fisioterapeuta, que complementa: “o tratamento consiste em controle do edema e do processo inflamatório; enfaixamento para conter o edema e estabilizar a articulação; e controle do quadro de dor”.





De acordo com Marcelo de Oliveira, em casos como o de Neymar Jr., é necessário fazer uma avaliação diária sobre a evolução do paciente, ainda mais se tratando de um atleta de alto rendimento no meio de uma competição internacional, em que se tem pouco tempo para reabilitação.





No caso de atletas de final de semana, que são os mais comuns, os cuidados devem ser redobrados, sem economizar no aquecimento, alongamento e preparação do corpo antes do esporte, para evitar contusões.





“A chave de ouro é sempre manter um bom fortalecimento muscular, fazer treinamento para melhorar a flexibilidade e usar equipamentos esportivos adequados”, enumera o profissional do Hapvida NotreDame Intermédica.





Editor local de Saúde: Willen Moura