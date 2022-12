URGENTE: Prazo para renegociação do FIES está acabando

Segundo informou o R7, a Caixa registou, em quase um ano, mais de 192 mil solicitações, que resultaram em R$ 5,1 bilhões em descontos.

De acordo com as regras, a renegociação poderá dar descontos de até 99% do valor da dívida e esta pode ser realizada por meio do portal SifesWeb , pelo aplicativo Fies Caixa ou em qualquer agência do banco.