Experiências únicas para desfrutar nas águas da Riviera Maya





Nadar com golfinhos e mergulhar na água que cobre as portas do submundo são algumas das melhores aventuras que a Riviera Maya guarda para seus visitantes.





Há experiências que merecem ser vividas pelo menos uma vez. São aquelas que você quer repetir com outros entes queridos para que eles tenham a oportunidade de sentir a mesma adrenalina, a mesma sensação de saciedade, surpresa e charme que tomou conta de todo o corpo quando estrelou pela primeira vez.





Nadar com golfinhos na Riviera Maya





Inclusive, às vezes, essas experiências nos têm como atores secundários para dar origem a outros protagonistas que são os que despertam nossa alegria. Nadar com golfinhos é, sem dúvida, uma delas. Com sua maneira particular de se comunicar com os seres humanos e sua maneira simpática e amigável de se movimentar dentro e fora da água, fazem com que se queira levar consigo a magia do momento e compartilhá-la.





E se você adicionar a essa cena o tempero de uma paisagem extraordinária como a oferecida pela Riviera Maya? Não há coração que possa suportar tanta beleza juntos. Mas, na realidade, existe. São os que sonham com novas aventuras sem riscos e com prazer garantido do início ao fim.





Em toda a Riviera Maya, as opções são variadas e vários resorts de aventura oferecem a possibilidade de mergulhar na água com esses mamíferos, enquanto cuidam deles e desenvolvem programas para protegê-los. Com o salva-vidas, cada visitante estará pronto para interagir com eles e iniciar a experiência.





Quem prefere mergulhar um pouco mais, pode optar por mergulhar com snorkel ou mergulhar e conhecer as profundezas do Mar do Caribe, onde vivem recifes de corais, peixes de cores diferentes e outras espécies para descobrir.





Snorkeling com tartarugas marinhas





As tartarugas marinhas também costumam visitar as costas do Caribe mexicano e encontrá-las em seu habitat é outra experiência deslumbrante. Há excursões que partem a bordo de luxuosos catamarãs nos quais você pode desfrutar de uma refeição tradicional enquanto navega pelas águas azuis. Então, com o equipamento de snorkel, a parte aventureira do passeio começa mergulhando com as raias e tartarugas, e conhecendo a vida que habita sob o mar.





Com o sol tropical acompanhando toda a viagem, você também pode nadar ou desfrutar de paddle boarding. Claro, se bronzear e descansar a bordo do barco também é uma opção disponível para quem gosta da quietude da natureza.





Mergulhe nos cenotes





Os famosos cenotes, aqueles buracos abertos, fechados ou com cavernas cheias de água seduzem os curiosos que apreciam a mistura entre natureza e cultura. Qual é a história deles? Para os maias, essas formações eram sagradas e se comunicavam com o submundo espiritual, através do qual chegavam ao mundo dos mortos, lar do deus da chuva Chaak.





Cerimônias religiosas e oferendas ocorriam nos cenotes, de acordo com as descobertas, dedicadas a essa divindade. Hoje, os descendentes desse povo continuam os ritos de seus antepassados para pedir chuva.





Quanto ao espetáculo natural, é incrível. Passagens sob o solo com água, cores verdes da vegetação, amarelos e marrons de pedra e rocha, azuis e verdes das águas, são alguns de seus encantos, para conhecer em Chac Moll, In Kil, O cenote sagrado e Suytun, só para citar alguns.





Um bom descanso precisa de um lugar para ficar onde tudo se resolva e o conforto seja o protagonista. Unico 20°87° Hotel Riviera Maya, da rede RCD Hotels, oferece esta experiência de alto luxo aos seus hóspedes. De coquetéis inovadores que misturam arte com ciência a um cenote exclusivo onde você pode se banhar e se conectar com o submundo, cada detalhe encanta os visitantes.





