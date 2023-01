Feriado de Santos Reis em Natal: Neoenergia Cosern reforça atendimento digital e plantão

Em razão do feriado municipal alusivo ao Dia dos Santos Reis, celebrado em Natal na próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro, as Lojas de Atendimento presencial da Neoenergia Cosern estarão fechadas na capital potiguar.

A distribuidora ressalta que os clientes podem acessar, a qualquer momento, até 50 serviços diferentes no site ( www.neoenergiacosern.com.br ) e no WhatsApp (84 3215-6001).

Os outros canais de atendimento são:Teleatendimento: 116. Gratuito, disponível 24 horas, todos os dias da semana.

Aplicativo: Disponível para os sistemas IOS e Android.

Atendimento para clientes fora do RN: 0800 283 0800

A Neoenergia Cosern lembra que reforçou as equipes de plantão para atuar nos locais mais procurados pelos potiguares durante as celebrações alusivas à data em igrejas e pelos turistas, especialmente nas praias.

Foto: Neoenergia Cosern/Divulgação

Sobre a Neoenergia Cosern

Reconhecida como a distribuidora com a Melhor Gestão Operacional, a Melhor Qualidade do Fornecimento, o Melhor Modelo de Gestão e a Melhor Ouvidoria do Brasil em premiações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) e Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) em 2022, a Neoenergia Cosern está presente nos 167 municípios potiguares. Detém uma área de concessão de 53 mil quilômetros quadrados e atende 1,5 milhão de clientes (3,5 milhões de habitantes).