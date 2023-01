Governo Lula NÃO aumentou auxílio-reclusão para R$ 1.754,18

Estava circulando nas redes sociais publicações que afirmam que o governo Lula havia publicado aumento ao Auxílio-Reclusão, que passaria a ser de R$ 1.754,18, maior que o salário mínimo, que não teve aumento. Essa suposta publicação na verdade é Fake, e explicamos.

A título de informação, segundo o G1 , o auxílio-reclusão é um "benefício dado aos dependentes dos segurados de baixa renda que tenham contribuído com Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e estejam presos. O benefício também se aplica para profissionais que atuavam como Microempreendedor Individual (MEI) antes da reclusão."

Na verdade o governo Lula não aumentou o auxílio-reclusão para R$ 1.754,18 e existe uma explicação lógica para isso. O INSS afirma que o valor máximo que se deve pagar do benefício é de um salário mínimo, de R$ 1.302, proposto pelo então governo Bolsonaro em dezembro de 2022.

Sendo assim, já que em janeiro de 2023 o salário seria de R$ 1.302, logo, este é o valor máximo pago aos beneficiários do Auxílio-Reclusão", diz o INSS em nota em que explica o que é o auxílio-reclusão

O órgão ainda explica que a cifra de R$ 1.754,18 não se refere ao valor do auxílio-reclusão e, sim, ao limite de ganho que o beneficiário do INSS tinha no mês em que foi preso. Veja o que diz a portaria interministerial MPS/MF 26, de 10 de janeiro de 2023