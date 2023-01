Histerectomia: Organon faz investimento na Claria Medical para desenvolver dispositivo médico

Acordo reforça o foco contínuo da Organon na busca de novas soluções em áreas de alta necessidade da saúde da mulher





"A histerectomia é uma das cirurgias mais realizadas por mulheres,[1] por isso é fundamental investir em novas tecnologias com o objetivo de fornecer procedimentos mais seguros, simples e rápidos", disse Kevin Ali, CEO da Organon. "Colaborações como nosso contrato com a Claria Medical são parte integrante de nossa abordagem de desenvolvimento de negócios. Procuramos em todo o horizonte possíveis soluções – sejam medicamentos, dispositivos ou outras tecnologias – que possam melhorar a saúde das mulheres. Este acordo se baseia em nossa experiência em dispositivos e se alinha com nosso foco no avanço de inovações urgentemente necessárias".





No Brasil, a cirurgia de remoção do útero também é praticada com elevada frequência. De acordo com dados do DataSUS, entre janeiro 2010 e dezembro de 2014 foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde cerca de 430 mil de histerectomias no país.[2]





O dispositivo experimental inicial da Claria, o Claria System, usa um sistema inteligente de contenção e extração uterina que visa melhorar o procedimento de histerectomia para pacientes e médicos. O dispositivo foi selecionado para inclusão no Safer Technologies Program (STeP) da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, que é um programa de cooperação destinado a ajudar a reduzir o tempo necessário para obter autorização de comercialização para dispositivos qualificados.





Alexey Salamini, CEO da Claria Medical, comentou: "Nossa equipe está entusiasmada em entrar neste acordo estratégico com a Organon, que traz amplo conhecimento em saúde feminina. O investimento da Organon reforça o potencial de nossa tecnologia para ajudar a melhorar os resultados para as mulheres. Esperamos continuar nosso programa clínico para o Claria System e obter autorização da Food and Drug Administration dos EUA."





Segundo os termos do contrato, a Organon pagará US$ 8 milhões como adiantamento e terá a opção de adquirir a Claria Medical por termos pré-definidos. O pagamento inicial de US$ 8 milhões será classificado como uma despesa de pesquisa e desenvolvimento em processo em 2023.





Sobre Claria Medical





A Claria Medical é apaixonada por desenvolver os melhores tratamentos da categoria para atender às necessidades não atendidas na saúde da mulher. A Claria é uma startup de dispositivos médicos pré-comerciais que desenvolve ferramentas cirúrgicas minimamente invasivas. As primeiras realizações resultaram em uma "Designação de Tecnologias Mais Seguras" da Food and Drug Administration dos EUA. Além do financiamento privado, a Claria Medical recebeu bolsas de prestígio da National Science Foundation e do National Institute of Health para desenvolver produtos para melhorar a histerectomia, miomectomia e outros procedimentos cirúrgicos.





Sobre a Organon





A Organon é uma empresa global de saúde com foco no desenvolvimento de medicamentos para mulheres. Seu propósito é contribuir para que as mulheres tenham mais saúde e bem-estar em todas as fases da vida. A companhia possui um portfólio de mais de 60 medicações em diversas áreas terapêuticas, como saúde reprodutiva, contracepção, doenças cardíacas e câncer de mama. Entre esses produtos, constam também biossimilares e medicamentos estabelecidos no mercado. Oriunda da farmacêutica MSD, a Organon tem atuação autônoma e cerca de 9 mil trabalhadores espalhados pelo planeta.