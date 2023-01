“Jamais questionei resultado de eleição”, diz Torres ao STF

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres , falou que “jamais questionou o resultado de eleição”. Em declaração dada durante a audiência de custódia, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao Supremo Tribunal Federal que não participa da “guerra ideológica” que há no Brasil.



"O Ministério de Justiça e Segurança Pública foi o primeiro ministério a entregar os relatórios da transição. Eu jamais questionei resultado de eleição, não tem uma manifestação minha nesse sentido, eu fui o primeiro ministro a entregar os relatórios", comentou.

A prisão de Torres foi por sua atuação como secretário de segurança do Distrito Federal por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de omissão no ato de terrorismo causado por apoiadores de Bolsonaro contra as sedes dos três poderes, em Brasília, em 8 de janeiro deste ano.

A Polícia Federal realizou o cumprimento a mandados de busca e apreensão na casa do ex-ministro e encontrou uma minuta com conteúdo golpista. A intenção do documento era instaurar estado de defesa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para mudar o resultado das eleições de 2022.

