Michelle Bolsonaro posta vídeos do Alvorada após fala de Janja

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro , publicou nesta sexta-feira (6) uma série de vídeos mostrando uma área externa do Palácio do Alvorada , residência oficial do presidente da República . Na noite de ontem, a atual primeira-dama, Janja da Silva, apontou "falta de cuidado" com a casa oficial dos presidentes da república .

"Nosso último Alvorada de portas abertas", escreveu Michelle em uma das postagens no Instagram . Na publicação, crianças faziam uma aula de natação e depois brincavam de dança das cadeiras na residência oficial.

A esposa de Bolsonaro agradeceu Marcela Temer, mulher do ex-presidente Michel Temer (MDB), por iniciar o projeto e falou ter sido "muito feliz" ao lado das crianças durante os projetos sociais.

No último dia 5, Janja concedeu uma entrevista a GloboNews e levou a apresentadora Natuza Nery para um passeio no Palácio da Alvorada.

A atual primeira-dama se limitou a mostrar os cômodos e as áreas privativas da residência oficial da presidência e afirmou que seu desejo é tornar essa parte do Palácio em área de visitação para o público.

No espaço onde geralmente a presidência recebe visitas, Janja revelou danos em tapetes, estofados dos sofás rasgados, paredes com infiltração profunda, janelas com vidros quebrados e obras de arte sacra dispostas no chão do salão e esculturas e quadros que deveriam estar lá, mas não estão.

De acordo com Janja, as obras podem estar no depósito de objetos da presidência, porém, será preciso fazer um rastreamento.

