Publicado em 18 de janeiro de 2023





PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A MACEDO & DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 22.478.547/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença Simplificada - LS para a Extração de Saibro localizada na Fazenda S. João, Touros-RN. Área: 49,96ha Vol:1000m³/mês. Carlos Magno do Nascimento, Diretor.