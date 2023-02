Ciro Gomes tem imóvel penhorado para indenizar Fernando Holiday

Decisão foi da Justiça de SP

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) teve um imóvel penhorado depois de decisão da Justiça de São Paulo . A medida foi adotada para assegurar que o ex-governador do Ceará pague a indenização por danos morais para o vereador da capital paulista Fernando Holiday (Republicanos-SP).





A juíza de direito Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da capital, determinou a análise do imóvel por um trio de corretores imobiliários, no mínimo, para definir qual é o valor do bem. A residência fica localizada em Sobral (CE) e é uma herança deixada pela mãe de Ciro.





O processo teve início em 2018 depois que o ex-ministro participou deu ma sabatina na rádio Jovem Pan. Na ocasião, o pedetista era pré-candidato à Presidência da República e tratou de diversos assuntos, como economia, corrupção, democracia e combate ao racismo.





Durante uma das suas respostas, ele criticou Fernando Holiday que, na ocasião, fazia parte do MBL (Movimento Brasil Livre). Ciro chamou o vereador de “capitãozinho-do-mato”. “A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão-do-mato no passado”, acrescentou.





Em fevereiro de 2019, Ciro Gomes foi condenado em primeira instância pela Justiça. O tribunal ordenou que o ex-governador cearense pagasse um indenização de R$ 38 mil. “Trata-se de quantia que não se mostra ínfima nem exagerada, especialmente se considerada a extrema gravidade das ofensas, disseminadas Brasil afora", diz trecho da decisão.





Após quatro anos, o valor da indenização passou a ser de R$ 98,7 mil, de acordo com informações do advogado de Holiday.

Ciro Gomes teve carro penhorado no passado





Em 2020, a defesa de Fernando Holiday conseguiu fazer com que a Justiça determinasse a penhora de um carro de luxo do ex-ministro.





“Quando Ciro Gomes me ofendeu de forma racista no meio da campanha presidencial de 2018, pensou que eu fosse esquecer como tantos fizeram ao processá-lo. Hoje, ele perde um carro, mas valor algum pagará o racismo putrefato que a esquerda brasileira se utiliza e Ciro personifica", escreveu o vereador na ocasião no seu perfil no Twitter.





