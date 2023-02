Funcionamento do Parque das Dunas e Cajueiro de Pirangi durante o Carnaval

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema informa os horários de funcionamento do Parque Estadual Dunas do Natal "Jornalista Luiz Maria Alves, em Natal, e do Cajueiro de Pirangi, em Parnamirim, durante o feriado de Carnaval.





O Parque das Dunas, em Natal, funcionará normalmente no fim de semana, sábado (18) e domingo (19). Já na segunda (20) e terça-feira (21) a unidade estará fechada ao público. Na quarta-feira de Cinzas, dia 22, o Parque abrirá a partir das 13h até às 17h.





O Cajueiro de Pirangi funcionará do dia 18 a 21 de fevereiro, das 7h30 às 14h. Na quarta-feira de Cinzas, dia 22, o Cajueiro funcionará normalmente, das 7h30 às 17h30.





Confira os horários:





· Parque das Dunas





Dias: 18 e 19/02 (sábado e domingo) - Aberto (7h30 às 17h)





Dias: 20 e 21/02 (segunda e terça-feira) – Fechado





Dia: 22/02 (quarta-feira) - Aberto a partir das 13h.





Entrada: R$ 1





· Cajueiro de Pirangi





Dias: 18 a 21/02 (sábado a terça-feira)





Horário: aberto das 7h30 às 14h





Dia: 22/02 (quarta-feira)





Horário: aberto das 7h30 às 17h30





Entrada: R$ 8 (meia entrada para crianças, estudantes, professores e idosos, portando carteira comprobatória).