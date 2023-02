Homem sofre mal súbito e morre ao caminhar no Parque das Dunas

Idema emite nota de pesar





Um homem de 74 anos identificado por Djanilton Macedo Mafra estava caminhando na manhã desta sexta-feira (10) quando sofreu um mal súbito e veio à óbito.





Segundo informações da Assessoria de Imprensa do Parque, alguns profissionais da saúde do Hospital Varela Santiago estavam no local e prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU, no entanto, nenhuma das intervenções foram suficientes para salvar a vida do idoso.





Veja a nota do IDEMA





É com profundo pesar que o Idema, por meio da gestão do Parque das Dunas, comunica que na manhã desta sexta-feira (10), o cidadão Djanilton Macedo Mafra, 74 anos, faleceu nas instalações do Parque. O senhor caminhava quando sentiu um mal súbito, seguido de uma parada cardíaca. No momento do ocorrido, profissionais do Hospital Varela Santiago estavam na área de piquenique do Bosque e prestaram os primeiros socorros. Entre os procedimentos foram realizadas a reanimação cardíaca e respiração boca a boca. Paralelamente, a equipe do SAMU foi acionada. Já na presença dos médicos, Djanilton veio a óbito.





O órgão ambiental lamenta a perda e se solidariza com a família e amigos neste momento de imensa dor.