Natal é um dos três destinos mais buscados para o Carnaval 2023

A magnífica Maceió, capital de Alagoas, é berço de um verdadeiro paraíso das águas no Brasil. No Carnaval, a cidade costuma ficar cheia de turistas que buscam diversão, como os blocos de rua, que atraem milhares de foliões. Entre os principais estão o Pinto da Madrugada, um dos maiores do Brasil, e o Turma da Rolinha, conhecido como o bloco mais charmoso da cidade.





As praias de Ponta Verde, Ipioca, Pajuçara, Paripueira, do Gunga e Maragogi estão entre as mais estonteantes do litoral brasileiro. Além das maravilhas naturais, Maceió oferece muitas atrações com artistas locais e foi a primeira cidade do Brasil a receber o título de "Capital Americana da Cultura", em 2002. Todos esses aspectos fazem com que Maceió seja um dos melhores destinos para o Carnaval 2023.





Top 6: Foz do Iguaçu (PR)





Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil. Viajantes do Brasil e do mundo todo curtem as atrações do parque nacional da cidade, onde estão localizadas as famosas Cataratas do Iguaçu. O ecoturismo é muito forte na região, o que atrai os amantes de esportes radicais e da natureza.





Top 7: Gramado (RS)





Situada no Rio Grande do Sul, Gramado é uma belíssima cidade, famosa pelas hortênsias, arquitetura bávara, lojas de chocolate e os conhecidos festivais. O município da Serra Gaúcha recebe mais de 6 milhões de turistas todos os anos.





Apesar de ser mais popular por suas atrações de inverno, há muito o que fazer em Gramado durante os dias de folia. O Carnaval por lá é bem tranquilo, perfeito para aqueles que procuram descanso num lugar onde a natureza e o clima ameno, somados à beleza da arquitetura e dos atrativos turísticos, encantam os viajantes.





Top 8: Fortaleza (CE)





A capital cearense une a agitação de uma grande metrópole ao encanto e belezas naturais de sua costa com mais de 34 km de extensão, divididos em 15 belas praias.





No Carnaval, os blocos de rua tomam conta das avenidas, praias e praças de Fortaleza. A Avenida Domingos Olímpio, a Praia de Iracema, o Mercado dos Pinhões, o Passeio Público e a Praça da Gentilândia serão alguns dos principais palcos da festa. Este ano, o Carnaval de Fortaleza contará com atrações em oito locais da capital cearense, mas as atrações ainda não foram divulgadas pelo órgãos oficiais.





Se estiver planejando passar o Carnaval em Fortaleza, não deixe de aproveitar os excelentes hotéis, bares, lojas, baladas e muitos restaurantes espalhados pela capital.