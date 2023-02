Novo single da cantora Marília Mello

Novo projeto de Marília Mello estreia com lançamento do single e clipe "Imperfeito"





Marília Mello começa 2023 já com várias novidades e um novo projeto: o álbum "Quem Impedirá?", que contemplará o lançamento de diversos singles ao longo do ano. O primeiro deles é "Imperfeito", no qual Marília, com voz firme e numa melodia impactante, canta uma letra profunda sobre a imperfeição humana e o reconhecimento do amor de Deus:





Tenho vivido um personagem na vida real





Alguém que vive de aparência o irreal





E quando olho no espelho nada faz sentido





Há um reflexo de alguém que ficou esquecido





(...)





Sou imperfeito, eu reconheço





O teu amor por mim eu não mereço





Não há como compreender tanto amor assim





Foi por causa deste amor que morreste por mim









O single "Imperfeito" e clipe têm lançamentos neste período do Quaresma, como proposta de oração, exame de consciência e compreensão que, apesar da limitação de cada pessoa, Deus morreu na Cruz por cada uma delas. Ouça nas plataformas digitais a partir de 28/02: https://bfan.link/imperfeito . Já o clipe de "Imperfeito", será lançado no dia 14/03, ao meio-dia no YouTube da cantora.





A partir do single, uma penetrante reflexão sobre as máscaras que cada um coloca em si ao longo da vida. Cada ser humano tem a tendência de assumir papéis e lugares que não correspondem à sua essência e verdade. Entretanto, a misericórdia do Senhor é infinita e restaura o homem. O amor perfeito acolhe plenamente o imperfeito. É a mensagem que Marília quer deixar.





O projeto "Quem impedirá?"





Depois dos singles "Pelo Sangue de Jesus" e "Quem como Deus?", o novo projeto da cantora e compositora tem o nome da música que foi lançada, primeiramente, no início de 2017, de forma despretensiosa e acabou chegando a muitos corações. São mais de dois milhões de visualizações de "Quem impedirá?" no YouTube e quase um milhão no Spotify. Chegou a diversos lugares e eventos em todo Brasil, como Cercos de Jericó, e já foi regravada por Pe. Reginaldo Manzotti.





No decorrer de 2023, outras canções do álbum "Quem impedirá?" serão apresentadas e cada uma ficará disponível nas plataformas digitais e será acompanhada pelo lançamento de um clipe no formato "live session". Deste modo, o público poderá ter a perfeita ideia de como é um show com Marília Mello e, assim, convidá-la para a sua paróquia e comunidade.





A direção musical do projeto é assinada pela própria Marília Mello e a produção artística é dela e de Ir. Verônica Firmino, fsp. Nos instrumentos, Rogério Vieira, Renan Martins, Marcos Natto e Duda Andrade. No backing vocal, Michel Santos, Éricka Nascimento, Paloma Possi e Paulo Zukini. A direção de voz é de Adelso Freire e as gravações de voz e coro, além da mixagem e masterização são de Alexandre Soares. Já os clipes tem a assinatura de JC Nunes na gravação e direção.





Um pouco sobre Marília Mello





Por meio da sua mensagem musical e de seu testemunho, Marília Mello anuncia o amor de Deus com muita coragem e unção por todo o Brasil. Desde 2014 no elenco da Paulinas-COMEP, participa de inúmeros programas em TVs católicas e de grandes eventos. E, assim, vem se destacando no cenário nacional da música católica, inclusive no meio digital, aliando o ser missionário e evangelizador com o de mãe e esposa.Uma trajetória que teve início na infância e foi na adolescência que iniciou sua história na música católica.





Em 2014, lançou o álbum "Intimidade" pela Paulinas-COMEP e, em 2021, teve o single "Pelo Sangue de Jesus" indicado como "Música do Ano" no Troféu Louvemos o Senhor. Como ela mesma testemunha, enxerga claramente o chamado de Deus para servir através da música cristã, estilo que é exclusivo em sua carreira.





Por Gracielle Reis - Paulinas-COMEP