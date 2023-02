Conheça o café com planta natural que combate envelhecimento

O café é uma bebida muito apreciada em todo o mundo, mas especialmente no Brasil, onde se tornou um símbolo da cultura nacional. O consumo de café no país é muito elevado, sendo considerado uma das principais bebidas consumidas pelos brasileiros, seja em casa, no trabalho, em cafeterias ou em bares.

O brasileiro gosta de tomar café seja ele com leite ou outros ingredientes. Sim, o café pode ser misturado com outros ingredientes para criar diferentes sabores e variedades de bebidas à base de café. Alguns exemplos comuns incluem:

Leite: adicionando leite ao café, podemos criar uma variedade de bebidas, como o latte, cappuccino, macchiato, entre outros.

Chocolate: misturar café com chocolate pode criar bebidas deliciosas, como o mocaccino ou o chocolate quente com café.

Especiarias: adicionando especiarias como canela, noz-moscada, cravo ou cardamomo, podemos criar bebidas com sabores únicos e complexos.

Álcool: o café também pode ser misturado com bebidas alcoólicas para criar coquetéis, como o Irish coffee ou o Espresso Martini. No entanto, é importante lembrar que a adição de ingredientes pode alterar o sabor e a intensidade do café, então é importante experimentar e encontrar a mistura que mais agrada ao seu paladar.

O café se tornou uma parte integral da vida cotidiana dos brasileiros e é visto como uma expressão da identidade cultural do país. Por isso, não é surpreendente que o café seja tão preferido pelos brasileiros e que tenha se tornado um símbolo da cultura e do modo de vida do Brasil.

Café natural e antioxidante

Existe uma planta muito conhecida no país que é algumas vezes muito subvalorizada e que é conhecida pelos aspectos antioxidantes e, logo, boas para a saúde e para o combate ao envelhecimento.

Essa planta é a Aloe Vera, mas tem para alguns um nome diferente, babosa. Usada para cremes de cabelo ela começa a ser usada também no revestimento de grãos de café o que dá ao produto uma combinação muito boa que pode, se consumida corretamente ser importante para o organismo

A idéia do Café com aloe vera

O insight em criar um café revestido com Aloe Vera foi idealizado pelos empresários Bernardo Bragatto, Daniel Lessa e André Berçam na marca Aloe Coffe. "Os grãos selecionados e secados ao sol, são revestidos com Aloe Vera, ingrediente principal no método de conservação natural e fermentação, que contém as mesmas enzimas produzidas no processo digestivo dos animais."

O Café o envelhecimento

Embora o envelhecimento seja um processo natural do corpo humano, há evidências de que o café pode ajudar a prevenir ou retardar alguns dos efeitos do envelhecimento. Aqui estão alguns possíveis benefícios do café como antienvelhecimento: