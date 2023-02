O que é Somatizar

#Somatizar refere-se ao processo pelo qual a angústia, ansiedade ou estresse psicológico se manifesta no corpo como sintomas físicos, mesmo que não haja uma causa física evidente para esses sintomas. Ou seja, é quando as emoções e conflitos internos de uma pessoa se transformam em sintomas físicos, como dores de cabeça, dores no corpo, problemas digestivos, entre outros.