Subsecretaria do Trabalho da SETHAS tem ofertas de empregos no Sine RN

A Subsecretaria do Trabalho da Sethas-RN, por meio do SINE-RN, oferece hoje, dia 13 de fevereiro, 143 vagas de empregos para Natal, Mossoró, Currais Novos, Parnamirim e regiões.

Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deve se cadastrar via Internet no Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.





As vagas para pessoas com deficiência são uma parceria da Subsecretaria do Trabalho da SETHAS com a Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Semjidh.





Todas as oportunidades estão sujeitas a alteração. Para saber em tempo real qual ocupação está de acordo com seu perfil profissional é necessário acessar o empregabrasil.mte.gov.br com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil.





Quer tirar alguma dúvida ou agendar um atendimento para Seguro Desemprego?

Ligue: (84) 3190-0783 e 3190-0788.





O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 14h.





Siga o Sine-RN no Instagram: @sine.rn para maiores informações sobre os serviços do SINE Estadual RN.





NÚMERO DE VAGAS POR MUNICÍPIO

Natal e Região Metropolitana

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 01

CONFEITEIRO 01

MANICURE 04

TOPÓGRAFO 01

VENDEDOR INTERNO 100

VENDEDOR PRACISTA 05





Vagas para Pessoas com Deficiência - PCD

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02

AUXILIAR DE LIMPEZA 02

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 02

PADEIRO 01

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 02





Mossoró e Região

AJUDANTE DE ELETRICISTA 06

COSTUREIRA EM GERAL 02

ELETRICISTA DE LINHA DE TRANSMISSÃO 05

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 02

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 01

VENDEDOR PRACISTA 01





Parnamirim e Região

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 01





Currais Novos e Região

ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO 01

MINERADOR - NO GARIMPO 03





Total geral = 143 vagas