Terremoto: Número de mortos passa de 24 mil

De acordo com dados oficiais divulgados neste sábado (11), a Turquia já contabiliza 21.043 vítimas, e a Síria, 3.553, considerando tanto as áreas sob controle do regime de Bashar al-Assad quanto as zonas rebeldes.





A agência Anadolu informou ainda que um bebê recém-nascido, com cerca de dois meses, foi resgatado com vida após 128 horas sob os escombros no território turco.





O chefe de ajuda internacional das Nações Unidas, Martin Griffiths, classificou o terremoto devastador que atingiu o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria como "o pior desastre nos últimos 100 anos na região".





Com informações do IG