Aos 57 anos, morre Canisso, baixista da banda Raimundos.

Na última segunda-feira (13), faleceu Canisso, baixista da banda Raimundos, aos 57 anos.





Imagem: reprodução Instagram





O empresário da banda, Denis Porto, confirmou a informação. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo de Brasília lançou nove álbuns de estúdio e fez sucesso nos anos 90 com hits como "Eu Quero Ver o Oco", "Mulher de Fases" e "A Mais Pedida".





Segundo mensagens publicadas no perfil do músico no Facebook, ele sofreu uma queda após desmaiar e foi levado para um hospital.





A banda, famosa por mesclar ritmos populares brasileiros com o peso do punk e do hardcore, também ficou conhecida pelas letras irreverentes.





Canisso morava em Santana de Parnaíba (SP) e foi levado para o Hospital Municipal Santa Ana, onde faleceu. A causa da morte ainda não foi divulgada.