Morre o ator Antônio Pedro, aos 82 anos.

O ator Antônio Pedro, famoso com personagens na teledramaturgia brasileira, morreu hoje aos 82 anos vítima de de Insuficiência Cardíaca e Renal

Um excelente ator que tanto nos alegrou com seus papéis em novelas e na Escolinha do Professor Raimundo.

Que Deus conforte o coração da família.

Eis a explicação sobre a possível causa de morte do ator.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Apesar não sabermos do histórico do ator, o que sabemos é que segundo MSD Manuals, a Insuficiência Cardíaca é um "distúrbio em que o coração não consegue suprir as necessidades do corpo, causando redução do fluxo sanguíneo, refluxo (congestão) de sangue nas veias e nos pulmões e/ou outras alterações que podem debilitar ou enrijecer ainda mais o coração."

Sintomas:

Ainda segundo MSD a maioria das pessoas não apresenta sintomas inicialmente

Mas dois podem ser apresentados:

-> Falta de ar

-> fadiga (que se agravam gradualmente ao longo de dias e meses)

INSUFICIÊNCIA RENAL

Já a Insuficiência renal o conceito é parecido, ou seja "quando os rins não são capazes de filtrar devidamente os resíduos metabólicos do sangue.

Os sintomas dependem muito da gravidade mas podem incluir (MSD):

-> Retenção de água, causando ganho de peso e edema dos pés e tornozelos ou da face e das mãos.

-> Diminuição da quantidade de urina

AVISO:

Se você suspeitar de qualquer um dos sintomas. Procure seu médico. Essa descrição é apenas de carater informativo, jornalístico e educacional.

Não substitui uma ida ao médico.