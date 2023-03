Klara Castanho faz declarações sobre estupro pela primeira vez na TV

Após oito meses de ter exposto publicamente que foi vítima de estupro e engravidou, Klara Castanho, atriz brasileira, falou sobre o crime pela primeira vez em um programa de televisão. Durante sua participação no programa Altas Horas, que será exibido no próximo sábado (4), ela abordou suas experiências traumáticas e afirmou ter denunciado todos os crimes que sofreu. Klara esteve no programa junto com Sônia Guajajara, ministra dos Povos Originários, a jornalista Sandra Annenberg e a ex-participante do Big Brother Brasil Tina Calamba.