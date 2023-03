Grávida é assassinada a tiros dentro de carro de motorista de aplicativo

Imagem: Reprodução



Na manhã desta sexta-feira (3), uma mulher grávida foi assassinada a tiros por dois indivíduos em uma moto, enquanto estava em um carro de transporte por aplicativo, próximo à Delegacia de Jandira, na avenida Alberto Ruffolo, na região metropolitana de São Paulo.





De acordo com informações da Polícia Militar, Thainara Gomes Evaristo estava sentada no banco traseiro do veículo quando os criminosos se aproximaram e efetuaram disparos contra ela.