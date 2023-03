Ministro Flávio Dino chega ao RN e reafirma apoio à segurança no Estado. Ministro Flávio Dino chega ao RN e reafirma apoio à segurança no Estado.

Em discurso, o ministro fala sobre solidariedade e, também, que irá trazer investimentos e, se necessário, aumentará a força policial e de segurança no estado.

VÍDEO:





No instagram Fátima escreve:



"O ministro @flaviodino já está em terras potiguares! Queremos agradecer pelo apoio incondicional estamos tendo do governo Federal, liderado pelo ministro Flávio Dino, diante desses momentos difíceis que o RN tem vivenciado. Graças a Deus, o trabalho tem surtido efeito e as ocorrências têm diminuído. Isso é fruto do trabalho abnegado das forças de segurança local e nacional. Esta é uma parceria federativa, com ação integrada que está devolvendo a tranquilidade ao povo do Rio Grande do Norte! Não descansaremos até se restabelecer a paz social. O Rio Grande do Norte vencerá!"