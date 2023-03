Mulher que riu enquanto gravava vídeo após esfaquear o namorado é sentenciada a 23 anos de prisão

Assassinato teve como motivo um ataque de ciúme porque o rapaz estava conversando com outra garota





Em julho de 2022, Shaye Groves chocou a Inglaterra ao matar seu namorado com 17 facadas no peito. Após cometer o crime, a mulher de 27 anos ainda fez uma chamada de vídeo para uma amiga e, rindo, mostrou o corpo do rapaz sobre a cama. Após oito meses de julgamento, Shaey foi sentenciada a 23 anos de prisão pela corte de Winchester Crown, no fim de fevereiro.





Shaye, que é fã de assassinos em série, matou Frankie Fitzgerald, de 25 anos, na cidade de Havant, após uma crise de ciúme que teve ao descobrir que ele estava trocando mensagens com uma menina de 13 anos no Facebook





De acordo com o R7, quando os policiais chegaram ao local do crime, Shaye alegou que a vítima era ela e que seu namorado a teria atacado, e que ela apenas teria se defendido. Para tentar provar que era inocente, ela enviou diversos vídeos editados para amigos próximos, nos quais afirmava que Fitzgerald tentou violentá-la. Porém, quando as imagens originais foram analisadas pelas autoridades, ficou comprovado que o ato era consensual.





A sentença de 23 anos foi dada pela corte de Winchester Crown, no fim de fevereiro, após oito meses de julgamento. O caso ganhou grande repercussão na imprensa britânica, principalmente pelo fato de Shaye ter gravado um vídeo sorrindo e mostrando o corpo do namorado morto.