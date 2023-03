O Leão chegou: Saiba como baixar o programa do IRPF 2023

Foi disponibilizado nesta quinta-feira (9) pela Receita Federal o download do programa destinado à Declaração do Imposto de Renda 2023. O período para efetuar a declaração tem início na próxima quarta-feira (15) e se estende até o dia 31 de maio.





Para baixar o programa utilizado para a declaração do Imposto de Renda 2023, siga os seguintes passos:

Acesse o site da Receita Federal (Baixar o Programa IR 2023);

Clique na opção "Programas para Download" localizada na parte superior do site;

Em seguida, clique na opção "Programa IRPF" e selecione o ano "2023";

Escolha o sistema operacional do seu computador (Windows, Mac OS ou Linux) e clique em "Baixar";

Aguarde o download do programa ser concluído e instale-o em seu computador.

É importante lembrar que é necessário ter em mãos todos os documentos e informações necessárias para a declaração antes de iniciar o preenchimento do programa. Além disso, é recomendável fazer a declaração com antecedência para evitar problemas e aproveitar os primeiros lotes de restituição, caso tenha direito a ela.





IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2023





A Declaração do Imposto de Renda no Brasil é um documento obrigatório anual que deve ser preenchido pelos contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de determinado valor no ano anterior, conforme estabelecido pela Receita Federal.





A declaração tem como objetivo informar à Receita Federal os rendimentos, despesas, investimentos e patrimônio do contribuinte, para que seja calculado o valor do imposto devido ou da restituição a que ele tem direito.





Além disso, a declaração é utilizada para a atualização do cadastro do contribuinte junto à Receita Federal.