URGENTE: MC Guimê e Cara de Sapato estão eliminados do BBB 23, veja o motivo

Tadeu Schmidt fez um discurso dirigido aos participantes do BBB 23 e anunciou a decisão de eliminar MC Guimê e Cara de Sapato do programa.





Isso ocorreu após as acusações de que eles teriam importunado sexualmente Dania Mendez durante a Festa do Líder do dia anterior.





Schmidt destacou que a produção do BBB respeita a opinião da convidada e tem um posicionamento claro sobre o respeito às mulheres.





Depois de conversar com Dania, a produção decidiu pela eliminação dos dois participantes.





Guimê teria acariciado o bumbum e as costas de Dania sem o seu consentimento, enquanto Sapato teria forçado um beijo na mexicana e avançado sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar, o que chamou a atenção da produção.





Além disso, Guimê também teria apalpado o bumbum de Bruna Griphao e insistido várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder.