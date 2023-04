Congresso da Liga vai apresentar maior mapeamento genético oncológico do país e contará com mais de 100 atividades

O VII Congresso da Liga Contra o Câncer, a maior instituição de saúde do Rio Grande do Norte, ocorrerá no Centro de Convenções de Natal entre os dias 4 e 6 de maio. O evento será composto por nove salas simultâneas, com uma diversidade de atividades, incluindo palestras, simpósios e minicursos, além da presença de importantes nomes da área da saúde, gestão e inovação. O evento contará com mais de 100 atividades e a participação de palestrantes de destaque na área da saúde.





"Esse é o maior evento de saúde realizado por um grupo potiguar. Juntamente com os patrocinadores e parceiros, vamos promover três dias de transformação na maneira de pensar a saúde no nosso estado. Nosso objetivo é promover a atualização na prevenção, diagnóstico e tratamento do paciente oncológico, na gestão na saúde, no uso de inovação para resolução de problemas", destaca o médico Edilmar Moura, diretor-geral do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga (IEPI). A expectativa é que o congresso reúna mais de 1.500 pessoas por dia, entre profissionais e estudantes.





Durante a cerimônia de abertura, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras de dois importantes nomes do novo momento da saúde no Brasil: Fábio Gandour, PhD em Ciências da Computação, e Jihan Zoghbi, fundadora e CEO da healthtech Dr. Tis. Com sua vasta experiência em gestão na multinacional IBM, Gandour discutirá sobre o impacto da transformação digital na área da saúde. Na sequência, Zoghbi abordará a gestão e as novas tecnologias que contribuem para o setor da saúde e apresentará o projeto Genoma Brasil, o maior mapeamento genético oncológico já realizado no país, que conta com a ativa participação da Liga Contra o Câncer.





Entre as mais de 100 atividades programadas, podemos destacar os minicursos e simpósios. "A equipe multidisciplinar, principal responsável pelo bom funcionamento de um serviço de saúde, vai falar sobre temas ligados à experiência do paciente, pesquisa clínica, nutrição, enfermagem, farmácia, odontologia, serviço social, psicologia, fisioterapia, farmacogenômica e manejo da dor.", afirma Edilmar Moura.





A gerente de Ensino do IEPI, Grayce Castro, destaca a realização dos simpósios de Centro Cirúrgico e CME, Radioterapia e Genômica, este em parceria com a Beneficência Portuguesa, além dos simpósios patrocinados sobre as atualidades no tratamento do câncer de mama, de pulmão e de cirurgia robótica. "Além destas atrações, teremos como pontos altos as arenas de gestão e inovação em saúde onde, junto com diversos parceiros e convidados de Instituições referências, discutiremos soluções e cases de sucesso na área de saúde", disse.





O congresso é realizado com recursos captados por meio de patrocínios e está com inscrições abertas através do site https://congressodaliga.com.br . "Temos uma vultuosidade na programação, excelência entre os experts elencados para explanar os temas, e para que o congressista tenha uma excelente experiência, estamos caprichando na ambientação, conforto e bem-estar, contando com área de descompressão, lounge, praça de alimentação e coworking", conclui Grayce Castro.





Sobre o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga





Localizado no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, Zona Oeste de Natal, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer (IEPI) tem como prioridade produzir e compartilhar conhecimento; promover e incentivar a investigação científica; e estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas.









Além do trabalho desenvolvido pela Pesquisa Institucional, o Centro de Pesquisa Clínica da Liga possui reconhecimento internacional na condução de ensaios clínicos multicêntricos que objetivam descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e identificar reações adversas ao produto em investigação com o intuito de averiguar sua segurança e eficácia. O IEPI se propõe a desenvolver de forma continuada novas soluções para problemas internos e externos no campo da Inovação, trafegando desde o estímulo à ideação, inserção mercadológica até a capacitação continuada.









A fim de promover a construção de conhecimento integrado à transformação das práticas profissionais, atua por meio da inteligência coletiva e colaborativa multiprofissional, procura valorizar experiências, além de estimular o protagonismo e a proatividade através de programas educacionais de residência, pós-graduações, cursos, estágios curriculares e eventos, referenciando a difusão do conhecimento relacionado às boas práticas e a gestão na área da saúde, em parceria com diversas instituições públicas e privadas, alinhadas aos mesmos valores da LIGA.





Serviço

Comissão VII Congresso da Liga

Dias 4, 5 e 6 de maio, no Centro de Convenções de Natal