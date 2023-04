Engenheiros criam bicicleta com rodas quadradas que "anda"

Um grupo de engenheiros desenvolveu uma invenção surpreendente que pode impressionar até mesmo os pensadores mais criativos: uma bicicleta totalmente funcional com rodas quadradas.





A equipe postou um vídeo no YouTube para demonstrar o funcionamento da bicicleta, que se destaca pela tração por meio de uma esteira nas rodas, semelhante ao movimento de um tanque. O movimento é suave, uma vez que os quadrados permanecem sempre na mesma posição.





As rodas foram construídas com hastes de metal soldadas para formar o quadrilátero, e os raios foram adicionados por motivos estéticos.





A equipe responsável pela invenção afirmou que criar e instalar rodas quadradas em uma bicicleta foi um dos projetos mais incomuns que já realizaram.





O resultado final foi uma prova do poder da criatividade e inovação. O vídeo publicado no YouTube já teve mais de 1,1 milhão de visualizações, e muitos usuários ficaram impressionados com a ideia maluca sendo colocada em prática.





Embora não esteja claro quanto custou a construção da bicicleta, a invenção despertou grande curiosidade entre os usuários e levantou a possibilidade de um modelo como esse chegar às lojas em um futuro próximo, o que pode deixar alguns pais preocupados.