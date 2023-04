Delegado é assassinado a tiros nas Cataratas do Iguaçu

Na manhã de hoje, um delegado de polícia foi morto a tiros nas Cataratas do Iguaçu. O incidente ocorreu em uma trilha no Parque Nacional do Iguaçu, onde o delegado estava de folga com sua família.



De acordo com as autoridades locais, o delegado foi abordado por um indivíduo armado que disparou vários tiros contra ele antes de fugir do local. A polícia está trabalhando para identificar o suspeito e capturá-lo o mais rápido possível.



A identidade do delegado não foi divulgada pelas autoridades, mas sabe-se que ele era um agente experiente e bem-respeitado dentro da corporação. Ele deixa para trás uma esposa e dois filhos.



O assassinato do delegado é um triste lembrete da violência que ainda persiste em muitas partes do Brasil. O governo e as autoridades locais devem trabalhar juntos para garantir que as Cataratas do Iguaçu, um importante destino turístico do país, sejam seguras para visitantes e moradores locais.



A polícia está pedindo a qualquer pessoa que tenha informações sobre o incidente para entrar em contato com as autoridades locais. Qualquer informação, por menor que seja, pode ajudar na investigação e na captura do suspeito.