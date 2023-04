Filha de Beira-Mar é condenada e pode ser afastada do cargo de vereadora

A filha de um dos mais conhecidos traficantes de drogas do Brasil, Luiz Fernando da Costa, conhecido como "Fernandinho Beira-Mar", foi condenada e pode perder seu cargo de vereadora no Rio de Janeiro.



A vereadora Raissa Costa foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que teriam sido cometidos antes de sua eleição para o cargo público. A decisão foi tomada pela Justiça e ainda cabe recurso.



Se a condenação for mantida, Raissa Costa poderá ser afastada do cargo de vereadora e até mesmo perder seus direitos políticos. Além disso, ela pode ser presa e ter que cumprir pena pelo crime cometido.



Fernandinho Beira-Mar foi preso em 2001 e atualmente cumpre pena em um presídio federal. Ele é considerado um dos maiores traficantes do país e é acusado de ter ordenado diversas mortes e sequestros.



A condenação de Raissa Costa reforça a importância da Justiça no combate ao crime e na punição dos envolvidos, independentemente de seus cargos ou influências políticas.