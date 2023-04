Indígenas chegam a Brasília para participar do Acampamento Terra Livre

Centenas de indígenas de diversas regiões do país chegaram a Brasília nos últimos dias para participar do Acampamento Terra Livre, evento anual que reúne lideranças e representantes indígenas para discutir pautas e reivindicações relacionadas aos direitos e à defesa dos territórios indígenas.



O acampamento, que é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), terá início na próxima segunda-feira (24) e deve contar com a participação de mais de 6 mil indígenas de todo o país.



Além de manifestações e debates, o evento também terá atividades culturais, como apresentações de danças e rituais tradicionais, e contará com a presença de artistas e personalidades que apoiam a causa indígena.



Os participantes do Acampamento Terra Livre trarão consigo uma série de reivindicações, incluindo a demarcação de terras indígenas, o combate à violência e ao genocídio dos povos indígenas e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a promoção da saúde e da educação indígena.



O evento será uma oportunidade importante para que as demandas e reivindicações dos povos indígenas sejam ouvidas e debatidas, e para que sejam buscadas soluções para os desafios enfrentados por essas comunidades em todo o país.