Lula pede desculpas às pessoas com deficiência por declarações polêmicas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), utilizou suas redes sociais no sábado (22) para se desculpar por uma declaração ofensiva dada na última terça-feira (18), durante uma reunião com ministros e governadores em Brasília.



Na ocasião, Lula afirmou que pessoas com deficiência mental têm "desequilíbrio de parafuso", o que gerou críticas de membros da comunidade de pessoas com deficiência e de organizações que lutam pelos direitos dessas pessoas.



Após a repercussão negativa, Lula reconheceu o erro e se desculpou publicamente por suas palavras, afirmando que não teve a intenção de ofender ninguém e que está comprometido com a luta pela inclusão e pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência.



A declaração de Lula foi amplamente criticada por diversos grupos, que pediram uma retratação imediata do ex-presidente. A atitude de se desculpar publicamente é um passo importante na busca por uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com as diferenças.