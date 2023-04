Samara Felippo se surpreende com críticas por assumir cabelos grisalhos aos 44 anos

A atriz brasileira Samara Felippo, de 44 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais após compartilhar uma foto exibindo seus cabelos grisalhos. A artista, que sempre teve os cabelos tingidos em trabalhos na TV e no cinema, decidiu assumir os fios naturais e mostrá-los para seus seguidores nas redes sociais.



No entanto, algumas pessoas não aprovaram a mudança e fizeram comentários negativos sobre a aparência da atriz. Em uma nova publicação, Samara demonstrou surpresa e indignação com as críticas, afirmando que não compreende o motivo pelo qual algumas pessoas não aceitam o processo natural de envelhecimento.



Samara ressaltou que cada pessoa deve ter a liberdade de escolher a forma como quer se apresentar ao mundo, sem julgamentos ou imposições. Ela também agradeceu o apoio que recebeu de muitos fãs e seguidores que elogiaram sua postura e a coragem de mostrar seus cabelos grisalhos.



A atitude de Samara, que é considerada um exemplo de empoderamento feminino, tem sido elogiada por muitas pessoas, que destacam a importância de valorizar a beleza em todas as suas formas e respeitar as escolhas individuais de cada pessoa.