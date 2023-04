"Relembre casos marcantes do programa 'Linha Direta' da TV Globo"

O programa "Linha Direta", exibido pela TV Globo entre os anos de 1999 e 2007, ficou marcado por sua abordagem detalhada e investigativa de casos de crimes que chocaram o Brasil. Relembre alguns dos casos mais marcantes do programa.



Um dos primeiros casos apresentados foi o do maníaco do parque, em 1999, que ficou conhecido por assassinar várias mulheres em São Paulo. O programa ajudou a desvendar o crime e a prender o assassino.



Outro caso que marcou o programa foi o sequestro da empresária Eloá Pimentel, em 2008, que terminou com a morte da vítima e do sequestrador. O programa mostrou detalhes do sequestro e das negociações com o criminoso.



Em 2003, o programa mostrou o caso do assassinato da atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Glória Perez. O programa ajudou a polícia a prender os assassinos e mostrou como foi planejado o crime.



Outro caso que chocou o Brasil foi o da menina Isabella Nardoni, em 2008, que foi jogada do sexto andar de um prédio pelo próprio pai e sua madrasta. O programa mostrou detalhes do crime e ajudou a elucidar o caso.



O "Linha Direta" foi um programa importante para a televisão brasileira por sua abordagem investigativa e detalhada de casos criminais. Os casos apresentados ajudaram a desvendar crimes e a prender criminosos, além de conscientizar o público sobre a importância da segurança e do combate à violência.





A nova temporada da atração, que contará com apresentação de Pedro Bial, tem estreia marcada para o dia 4 de maio. A produção será exibida após a série Cine Holliúdy, por volta das 23h.