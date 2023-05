Com mais de 150 atividades, o VII Congresso da Liga tem início em Natal

Natal será a capital da inovação e transformação digital em saúde. De 4 a 6 de maio acontece o VII Congresso da Liga, destinado a estudantes e profissionais da saúde e de apoio à saúde e de áreas relacionadas ao tratamento do câncer, com foco em especialistas na área de oncologia. O evento será realizado no Centro de Convenções, com a expectativa de receber em torno de 1.500 participantes por dia.





Para Ivo Barreto, presidente do VII Congresso da Liga, falar sobre tecnologia e inovação relacionadas à saúde é mostrar como essas áreas podem dar aos pacientes a melhor assistência e tratamentos. "Esse será o maior congresso médico já realizado no Rio Grande do Norte e contará com uma programação com temas muito atuais e abrangentes para todas os campos da saúde, inclusive de tecnologia", afirma.





A dimensão do evento é de impressionar: a programação conta com nove salas de discussão simultâneas sobre temas clínicos da área de oncologia, arenas de inovação e gestão, 11 minicursos nas diferentes áreas de cuidados multidisciplinares e diversos simpósios satélites. O objetivo é promover a atualização na prevenção, diagnóstico e tratamento do paciente oncológico, na gestão na saúde e no uso de inovação para resolução de problemas.





"Teremos diversos minicursos em várias especialidades, como assistência em oncologia para farmacêuticos e enfermeiros; linfotaping para a área de fisioterapia oncológica; saúde intestinal do paciente oncológico; bandagens funcionais para o público de fonoaudiologia. A psicologia vai abordar temas como dor, culpa, morte e representação social do câncer na era digital e a área de odontologia trará temas atuais sobre diagnóstico de câncer bucal e o uso de tecnologia na reabilitação bucomaxilofacial", destaca Lidiane Oliveira, nutricionista da Liga, que colabora com a organização do evento.





Congresso recebe referências da saúde





A abertura do evento vai contar com palestras de Fábio Gandour, uma das maiores referências em ciência e tecnologia do Brasil, e Jihan Zoghbi, fundadora e CEO da healthtech Dr. Tis. "Vamos falar de novas tecnologias, como óculos de realidade virtual, realidade aumentada, metaverso. Falaremos como colocar isso a serviço dos nossos pacientes, afinal é para eles que a tecnologia importa", afirma Gandour.





Já Zoghbi falará sobre gestão e novas tecnologias em prol da saúde e, em parceria com a Beneficência Portuguesa, será apresentado o projeto Genoma Brasil, maior mapeamento genético oncológico já realizado no país e que conta com participação ativa da Liga Contra o Câncer.