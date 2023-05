Homem é preso após jogar cartuchos de arma no Palácio de Buckingham

Um homem foi detido nesta terça-feira (2) após jogar cartuchos de espingarda no pátio do Palácio de Buckingham , no Reino Unido. De acordo com a polícia londrina, o rapaz não portava arma de fogo quando foi revistado.



Em comunicado , os policiais disseram que o suspeito estava portando uma faca, e que a sua prisão aconteceu por volta das 19h (horário local). Também foi encontrada uma bolsa junto com o homem e, por precaução, agentes especializdos realizaram o que foi classificada como uma "explosão controlada" do item.



A nota emitida pela Polícia de Londres dá conta ainda de que o caso não está sendo tratado como uma ameaça terrorista, e que policiais ou civis não ficaram feridos no ocorrido.





