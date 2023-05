Melhores microfones para Podcast e lapela

A última opção é o SHURE. Sem dúvidas. Ele tem bom corte de ruído indesejável e externo

Escolher o microfone realmente é uma tarefa difícil mas não impossível. Lembre-se que todos eles podem passar algum ruído externo, no entanto, infelizmente os que mais cortam são os mais caros. Existem opções econômicas no mercado, mas tudo depende do que você procura. Se quer iniciar, temos as opções. Se quer usar um componente profissional também já está nessa lista. Espero que tenhamos ajudado.