Morre Rita Lee, rainha do rock brasileiro, aos 75 anos

Morre Rita Lee aos 75 anos, deixando legado como ícone do rock brasileiro e da cultura musical internacional. A artista multifacetada foi cantora, compositora, instrumentista, atriz, escritora e ativista, além de poliglota. Vencedora de dois Grammys e ganhadora de mais de 20 prêmios, sua contribuição para a música foi imensa, tanto com a banda Os Mutantes como em sua carreira solo. Seus sucessos foram trilhas sonoras de várias gerações e seu legado continua vivo.





Aos 73 anos, em maio de 2021, Rita Lee foi diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo durante um exame de rotina. Felizmente, após o tratamento, em abril de 2022, os exames não mostraram mais a presença do tumor.





No entanto, em 13 de fevereiro deste ano, o marido de Rita compartilhou uma foto rara dela, tomando banho de sol, com cabelos curtos e segurando uma xícara.





Infelizmente, alguns dias depois, em 24 de fevereiro, a cantora precisou ser internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.