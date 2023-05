Sidney Magal passa mal em show e é retirado do palco às pressas

Na noite da última quinta-feira (25), ocorreu um susto para os fãs de Sidney Magal em São José dos Campos, interior de São Paulo. O cantor teve uma súbita alta na pressão arterial e teve que deixar o palco imediatamente.

No entanto, ele surpreendeu os fãs ao continuar cantando, mesmo estando fora do palco no Sesi da cidade. Em certo momento, Magal tranquilizou os espectadores: “Estou aqui atrás só dando uma descansadinha porque minha pressão deu uma subida repentina. E isso aos 16 anos de idade é normal”, brincou.

“Estou parado aqui tomando medicamento para normalizar e para mostrar que tudo está bem, inclusive o meu sangue. E eu vou mostrar que o meu sangue ferve por você”, continuou, fazendo referência ao sucesso “Meu Sangue Ferve por Você”.

Apesar de ter continuado a cantar dos bastidores, o artista de 70 anos não recebeu autorização da equipe médica para prosseguir com o show.





Fonte: O Segredo