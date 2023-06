Robô Havan se apresenta na loja da marca em Natal

O Robô Havan estará no sábado, 24, às 16h, na megaloja de Natal (RN), onde se apresentará pela primeira vez. O gigante, com 2,5 metros de altura, fará as exibições gratuitas e, além de esbanjar simpatia, dançará as músicas mais tocadas do momento e fará as coreografias que são sucesso na internet.