Câmara dos Deputados aprova em 1° turno Reforma Tributária

Um total de 382 deputados votaram a favor do projeto, enquanto 118 parlamentares foram contrários no primeiro turno. A votação em segundo turno está programada para ocorrer na sexta-feira (7).





No início de seu mandato, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), colocou como prioridade a aprovação da reforma tributária no primeiro ano de governo. Ele iniciou discussões sobre o projeto com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, a fim de encontrar a melhor proposta.





Após a aprovação do novo sistema fiscal, Haddad intensificou seus esforços e diálogos para formatar o texto da reforma tributária. Após muitos debates com os líderes partidários, o político do Partido dos Trabalhadores entregou o documento para que Arthur Lira o colocasse em votação na Câmara.





Apesar da resistência do PL (partido do ex-presidente Jair Bolsonaro), que tentou adiar a votação, a esmagadora maioria dos deputados optou pela aprovação do projeto.





Agora o texto será votado em segundo turno na sexta-feira (7) e, se for aprovado, seguirá para o Senado.